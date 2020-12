Barcellona-Juventus – La probabile formazione dei bianconeri

TORINO – Mancano poche ore al fischio d’inizio della super sfida di Champions League tra Barcellona e Juventus: alle 21 le due squadre scenderanno sul prato del Camp Nou e daranno vita ad un match molto importante. I bianconeri, infatti, cercheranno di insidiare il primo posto nel girone dei catalani, in modo da conquistare la prima fascia ai sorteggi per gli ottavi. Per questo, Andrea Pirlo sta valutando le ultime scelte sull’11 titolare ed è intenzionato a schierare la squadra migliore. Ecco la probabile formazione dei bianconeri contro il Barça:

JUVENTUS (4-4-2) – Buffon; Cuadrado, Bonucci, Danilo, Alex Sandro; Kulusevski, Rabiot, Arthur, Ramsey; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<