Barcellona-Juventus – La moviola del match: il VAR aiuta Stieler

TORINO – Termina qui la sfida tra Barcellona e Juventus, valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. La gara è terminata con la vittoria dei bianconeri per 3-0, che conquistano il primo posto nel gruppo G. Ecco la moviola del match.

La gara è stata affidata all’arbitro Tobias Stieler: la gestione del direttore di gara è stata nel complesso buona, anche se aiutata in diverse occasioni dalla tecnologia. Il primo tempo c’è da segnalare innanzitutto il rigore assegnato alla Juve per fallo su Cristiano Ronaldo, trasformato poi dallo stesso portoghese: giusta la decisione dell’arbitro. Al 23′ c’è un fallo di mano di Pjanic su tiro di Morata, ma il VAR non interviene nonostante rimangano i dubbi., Passano pochi minuti e al 27′, al 28′ e al 30′ arrivano tre gialli in sequenza , uno per Jordi Alba, uno per Ramsey e uno per Lenglet, tutte chiamate giuste. Al 45′ interviene di nuovo il VAR, che toglie i dubbi su un contatto nell’area bianconera tra Messi e McKennie: niente fallo e il gioco continua.

Il secondo tempo inizia subito con un altro intervento del VAR, che assegna il secondo calcio di rigore per la Vecchia Signora, a causa di un fallo di mano di Lenglet; ancora una volta, CR7 trasforma. Al 53′ viene ammonito Morata, che allontana il pallone a gioco fermo, mentre al 60′ viene ammonito Umtiti per un fallo sullo stesso attaccante spagnolo. Al 69′ un altro giallo per Danilo, a causa di un’entrata in ritardo su Riqui Puig. Dopodiché, altri due interventi decisivi dell’assistenza tecnologica nel giro di due minuti: al 73′ viene confermato il fuorigioco di Griezmann dopo che l’arbitro tedesco aveva assegnato un rigore al Barça per un fallo di De Ligt sullo stesso francese, mentre al 75′ viene annullato un gol di Bonucci per posizione irregolare sugli sviluppi di un corner. Al 78′ un altro cartellino giallo, questa volta per Junior Firpo. Infine, dopo quattro minuti di recupero, Stieler fischia il termine della partita e decreta la vittoria bianconera. Un’impresa per la Vecchia Signora, che conquista anche il primo posto nel gruppo G. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<