Barcellona-Juventus – I blaugrana verso il turnover

TORINO – Siamo ormai alla vigilia della super sfida di Champions League tra Barcellona e Juventus: domani alle ore 21 le due squadre si affronteranno al Camp Nou per decidere il primato nel gruppo G. Dalla Spagna arrivano notizie di alcune incredibili scelte da parte dell’allenatore dei catalani, Ronald Koeman. Infatti, secondo quanto riportato da Sport, i blaugrana vanno verso il turnover contro la Juve. Il tecnico olandese sembra intenzionato a far riposare diversi giocatori, tra cui Pjanic: inoltre, con l’assenza di Dembelé per infortunio sembra destinato ad una maglia da titolare Trincao. Comunque, lo scontro tra i due eterni rivali, due dei milgiori calciatori della storia di questo sport, non sembra essere a rischio: assisteremo alla sfida tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<