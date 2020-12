Barcellona-Juventus – Buffon torna a disposizione, Chiellini e Demiral no

TORINO – Arrivano notizie dalla Continassa sui giocatori della Juventus disponibili per la sfida di Champions contro il Barcellona. Infatti, Gianluigi Buffon torna a disposizione di Andrea Pirlo, mentre Giorgio Chiellini e Merih Demiral ancora non sono pronti. Il portiere sembra aver recuperato ed è pronto a dare una mano alla squadra in questo impegno delicato; i due difensori, invece, sono ancora costretti ai box dagli infortuni. Né il capitano né il turco, dunque, prenderanno parte al match contro i blaugrana e continueranno la fase di recupero per tornare in campo il prima possibile. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<