Barcellona-Juventus affidata al tedesco Tobias Stieler

TORINO – Arrivano le designazioni arbitrali per le sfide dell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. La super sfida tra Barcellona e Juventus è stata affidata al tedesco Tobias Stieler. L'arbitro della federazione teutonica, classe 1981, è ormai nel giro delle competizioni internazionali da diversi anni e ha già diretto i bianconeri in Europa: era il 2017 e la Juve affrontava l'Olympiakos sempre nei gruppi della Coppa dei Campioni. Domani sera la Vecchia Signora dovrà assolutamente vincere questa importante partita per conquistare il primato ai danni dei catalani. La sfida sarà, oltre che dei giocatori, nelle mani del fischietto di Obertshausen.