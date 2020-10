Ballon d’Or Dream Team – Tra i terzini destri due ex bianconeri

TORINO – La celebre rivista sportiva France Football ha lanciato il Ballon d’Or Dream Team, per eleggere i migliori undici della storia del calcio. La testata francese, che ogni anno assegna il Pallone d’Oro, ha indetto le elezioni per i vari ruoli, proponendo diversi candidati: per i terzini destri sono presenti due ex giocatori della Juventus. Si tratta di Claudio Gentile e Lilian Thuram: il campione del mondo dell’82 ha vestito i colori bianconeri dal ’73 all’84, mentre il francese ha giocato a Torino dal 2001 al 2006. Entrambi hanno scritto grandi pagine della storia della Vecchia Signora, rimanendo nei cuori di tutti gli juventini. Ecco la lista completa dei candidati di France Football per il ruolo di terzino destro, tra cui è presente anche Giuseppe Bergomi, un’altra leggenda italiana:

Giuseppe Bergomi

Cafu

Carlos Alberto

Djalma Santos

Claudio Gentile

Manfred Kaltz

Philipp Lahm

Wim Suurbier

Lilian Thuram

Berti Vogts