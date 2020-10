Ballon d’Or Dream Team – Per i terzini sinistri un altro ex bianconero

TORINO – Continua la selezione del migliore undici di tutti i tempi da parte della rivista France Football. La testata francese, che ogni anno elegge il Pallone d’Oro, ha lanciando una votazione per eleggere i migliori giocatori della storia del calcio in ogni ruolo. Anche per i terzini sinistri è stato proposto un ex bianconero: si tratta di Antonio Cabrini, che ha vestito la maglia della Juventus dal 1976 al 1989, scrivendo pagine indelebili per la Vecchia Signora. Il difensore cremonese è stato anche uno degli eroi azzurri che conquistarono la Coppa del Mondo dell’82 sotto la guida di Enzo Bearzot. Ecco la lista completa dei candidati, tra cui sono presenti anche altri due italiani, Giacinto Facchetti e Paolo Maldini:

Andreas Brehme

Paul Breitner

Antonio Cabrini

Giacinto Facchetti

Junior

Ruud Krol

Paolo Maldini

Marcelo

Nilton Santos

Roberto Carlos