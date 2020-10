Ballon d’Or Dream Team – Per gli esterni sinistri d’attacco altri bianconeri

TORINO – Continuano le selezioni per il Ballon d’Or Dream Team, il miglior undici di sempre scelto da France Football. La rivista francese sta proponendo diversi candidati nei vari ruoli e tra le liste sono presenti i nomi di molti giocatori della Juventus: infatti, anche per gli esterni sinistri d’attacco troviamo altri due bianconeri. Si tratta dell’ex Thierry Henry e dell’attuale leader bianconero Cristiano Ronaldo: il primo non ha bei ricordi della sua breve esperienza a Torino nel 1999, mentre CR7 è alla sua terza stagione alla Juve, con cui ha già totalizzato 91 presenze e 68 gol. Ecco la lista completa dei candidati:

Oleg Blokhin

Cristiano Ronaldo

Dragan Dzajic

Ryan Giggs

Thierry Henry

Rivaldo

Rivelino

Ronaldinho

Karl-Heinz Rummenigge

Hristo Stoichkov