Ballon d’Or Dream Team – Altri juventini tra i centrocampisti difensivi

TORINO – France Football prosegue la sua votazione del Ballon d’Or Dream Team, il miglior undici di tutti i tempi. Tra i più grandi calciatori di sempre sono stati proposti anche diversi ex giocatori della Juventus: anche per i centrocampisti difensivi, infatti, sono stati proposti altri ex juventini. Questa volta si tratta di Andrea Pirlo e Marco Tardelli, campioni con la Vecchia Signora e campioni del mondo con l’Italia, rispettivamente nel 2006 e nel 1982. L’attuale tecnico della Juve ha vestito la maglia bianconera dal 2011 al 2015, mentre Schizzo ha giocato sulle rive del Po dal ’75 all’85. Ecco la lista completa dei candidati, tra cui sono presenti anche altre illustri conoscenze della nostra Serie A:

Joszef Bozsik

Sergio Busquets

Didi

Paulo Roberto Falcao

Steven Gerrard

Gerson

Pep Guardiola

Josef Masopust

Lothar Matthaus

Johan Neeskens

Andrea Pirlo

Fernando Redondo

Frank Rijkaard

Bernd Schuster

Clarence Seedorf

Luis Suarez

Marco Tardelli

Jean Tigana

Xabi Alonso

Xavi