Ballon d’Or Dream Team – Altri juventini anche tra i centrali di difesa

TORINO – Prosegue la selezione del Ballon d’Or Dream Team. La rivista France Football ha lanciato la votazione per scegliere i migliori undici giocatori di sempre e tra i candidati ci sono diversi ex giocatori della Juventus. Anche per i centrali di difesa ci sono degli ex bianconeri, che hanno scritto la storia della Vecchia Signora e della Nazionale Italiana: si tratta di Gaetano Scirea e Fabio Cannavaro. Il primo, il cui ricordo rimane scolpito nei cuori di tutti i tifosi bianconeri, ha giocato all’ombra della Mole dal 1974 al 1988; il secondo, invece, ha vestito la maglia della Juve in due periodi, ossia dal 2004 al 2006 e dal 2009 al 2011. Ecco la lista completa dei candidati, tra cui è presente anche il grande Franco Baresi:

Franco Baresi

Franz Beckenbauer

Fabio Cannavaro

Ronald Koeman

Bobby Moore

Daniel Passarella

Matthias Sammer

Gaetano Scirea

Sergio Ramos