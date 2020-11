Anche Zidane omaggia Maradona: “Tutti volevamo imitarlo”

TORINO – Continua il cordoglio per il più grande giocatore di tutti i tempi, venuto a mancare nella giornata di ieri. Diego Armando Maradona si è spento nella sua Buenos Aires all’età di 60 anni e tutto il mondo del calcio ha voluto stringersi intorno a lui, per ricordarlo. Tra questi, anche molti ex giocatori della Juventus, tra cui alcuni illustri personaggi: infatti, anche Zinedine Zidane ha omaggiato il Pibe de Oro. Nella conferenza stampa tenuta ieri al termine della sfida di Champions contro l’Inter, l’allenatore del Real Madrid ha affermato:

“Questa è una notizia tremendo non solo per il calcio, ma per tutto il mondo. Io credo che sia stato un giocatore senza eguali. Quando ero piccolo il mio idolo era Enzo Francescoli, ma tutti volevamo imitare Diego. Tutti quanti i bambini del mondo desiderano rivolgere la parola ai loro idoli: io ho avuto la fortuna di parlare con Maradona e dirgli che è stato un grandissimo giocatore“.