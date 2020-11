Anche Chiellini esulta sui social: “Bravi ragazzi! Avanti così!”

TORINO – La Juventus torna alla vittoria in campionato e lo fa battendo in casa per 2-0 il Cagliari. Nonostante le assenze pesanti, specialmente in difesa, i bianconeri sono riusciti a conquistare i tre punti, grazie al solito Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta. Al termine della sfida, anche Giorgio Chiellini ha voluto esultare sui social: il capitano della Juve era tra gli indisponibili, a causa dell’infortunio rimediato nelle scorse settimane. “Bravi ragazzi! Tre punti e prestazione ottima! Avanti così!!!” ha scritto il difensore su Twitter. Nonostante non avesse potuto giocare, il capitano non ha fatto mancare il suo sostegno alla squadra per la vittoria di ieri.