Altobelli ricorda Rossi: “Era l’attaccante più forte di sempre”

TORINO – Oggi a Vicenza si sono svolti i funerali del grandissimo Paolo Rossi, ex attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana, scomparso nei giorni scorsi. Un momento molto toccante nel duomo della città veneta, con tanti giocatori campioni del Mondo nell’82 che hanno ricordato il loro compagno. Tra questi anche l’ex giocatore di Inter e Juve Alessandro Altobelli, che segnò il gol del 3-1 nella finale contro la Germania. Spillo ha affermato:

"Paolo era l'attaccante più forte di sempre, il migliore di tutti. In quella Nazionale lui era il simbolo, non solamente sul campo, ma anche fuori e anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Tutti e due eravamo attaccanti, ma lui era di gran lunga più forte. Cercavo sempre di copiare ciò che faceva, ma era impossibile imitare le sue qualità naturali. Riusciva a trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto e arrivava sempre prima di tutti. Per chiunque voglia diventare calciatore, consiglio di guardare la professionalità e tutto ciò che era Paolo Rossi".