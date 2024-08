Allegri vara la Juve camaleontica: quante soluzioni per Max

L'allenatore bianconero può scegliere tra almeno quattro moduli vista la rosa a sua disposizione

CAMALEONTE

[fncvideo id=156439]

Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare il primo tour de force in questo mese di settembre, con ben sette partite in 22 giorni a cominciare da sabato contro il Sassuolo. Per questo motivo Allegri sfrutterà tutta la rosa che ha a disposizione e può optare per moltissime soluzioni tattiche, alcune anche inedite rispetto alla passata stagione. A cominciare dal rodato e consolidato 3-5-2, che può comunque subire modifiche: CONTINUA A LEGGERE

SOLIDO

Dentro i due big del mercato estivo, Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain sono pronti a prendere in mano la Juventus e rinforzare la corazzata bianconera. Tante le alternative in panchina, in attesa di capire quale sarà il ruolo di Marchisio quando tornerà dall’infortunio >>>VAI AL PROSSIMO

IL SOGNO

Il famoso rombo tanto amato da Allegri nella sua versione più offensiva con Dybala da trequartista alle spalle dei due centravanti Higuain e Mandzukic. Una soluzione che lascia libero sfogo alla fantasia, per questo è probabile vedere la coppia di terzini “difensivi” Evra e Lichtsteiner (da capire il futuro dello svizzero). >>>VAI AL PROSSIMO

IL CLASSICO

Il modulo con cui la Juve ha fatto fuori il Real Madrid nella semifinale di Champions di due anni fa, potrebbe tornare di moda anche quest’anno il 4-4-2. Tante le opzioni, con Alex Sandro o Asamoah a sinistra e perché no, quel Marko Pjaca che Allegri ha definito come “possibile sorpresa”, mentre a destra la coppia sudamericana Dani Alves-Cuadrado promette spettacolo. >>>VAI AL PROSSIMO

L’ALTERNATIVA

Il 4-3-3 sembra la soluzione più alternativa, visto che Paulo Dybala è di difficile collocazione nel tridente, ma è molto probabile vedere i due esterni qualora la Joya dovesse riposare. Qui verrebbe valorizzato Marko Pjaca, che giocherebbe nel suo ruolo naturale, con Cuadrado libero di inventare a destra e il solito ballottaggio Higuain-Mandzukic al centro dell’attacco. E su Dybala i tifosi tremano: CONTINUA A LEGGERE