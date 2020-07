Allegri rifiuta il Borussia Dortmund

TORINO – Il futuro dell’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è ancora avvolto nel mistero.

Stando a quanto riporta la stampa inglese, l’ex allenatore della Vecchia Signora ha ricevuto un’offerta per la panchina tedesca del Borussia Dortmund, che però ha declinato: il tecnico vorrebbe infatti allenare in Premier League il prossimo anno, anche se per la panchina dello United sembra che dovrà ancora aspettare, vista la fiducia guadagnata da Solskjaer.

