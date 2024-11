Allegri nella storia: nessuno come lui nei primi due anni alla Juve

L'ex allenatore del Milan batte tutti i record dei suoi predecessori ed entra nell'olimpo bianconero. Adesso manca solo il successo in Europa

MEDIA PUNTI

Il primo biennio di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus entra di diritto nella storia bianconera. Con i suoi 178 punti in due stagioni, l’ex allenatore del Milan supera ogni suo predecessore sulla panchina della Juve come media punti nel primo biennio di gestione. Battuti mostri sacri come Marcello Lippi e Giovanni Trapattoni, oltre che l’allenatore da cui ha ereditato la panchina ovvero Antonio Conte. Andiamo a vedere i nove allenatori che hanno superato i due punti a partita, partendo dal nono posto: CONTINUA A LEGGERE

[fncvideo id=”153583″]

NONO POSTO

Marcello Lippi ha ottenuto una media di 2,03 punti a partita nei primi due anni alla Juve. >>>VAI AL PROSSIMO

OTTAVO POSTO

Cestmir Vycpalek ha ottenuto una media di 2,05 punti a partita nei primi due anni alla Juve. >>>VAI AL PROSSIMO

SETTIMO POSTO

Carlo Ancelotti ha ottenuto una media di 2,12 punti a partita nei primi due anni alla Juve >>>VAI AL PROSSIMO

SESTO POSTO

Jesse Carver ha ottenuto una media di 2,19 punti a partita nei primi due anni alla Juve >>>VAI AL PROSSIMO

QUINTO POSTO

Giovanni Trapattoni ha ottenuto una media di 2,21 punti a partita nei primi due anni alla Juve >>>VAI AL PROSSIMO

QUARTO POSTO

Antonio Conte ha ottenuto una media di 2,25 punti a partita nei primi due anni alla Juve >>>VAI AL PROSSIMO

TERZO POSTO

Carlo Carcano ha ottenuto una media di 2,32 punti a partita nei primi due anni alla Juve >>>VAI AL PROSSIMO

SECONDO POSTO

Fabio Capello ha ottenuto una media di 2,33 punti a partita nei primi due anni alla Juve >>>VAI AL PROSSIMO

PRIMO POSTO

Max Allegri ha ottenuto una media di 2,34 punti a partita nei primi due anni alla Juve. Intanto si scatena la polemica con Conte: CONTINUA A LEGGERE