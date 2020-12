Alex Sandro tra i terzini più costosi d’Europa

TORINO – Da qualche settimana è tornato a disposizione di Andrea Pirlo e si sta rivelando, ancora una volta, una risorsa preziosa per la Juventus. Stiamo parlando di Alex Sandro, terzino brasiliano classe 1991, in bianconero dal 2015. Un giocatore di grandissimo valore e se ne è accorto anche il noto portale Transfermarkt, che ha stilato una lista dei 10 terzini più costosi d'Europa: l'esterno bianconero si è classificato al nono posto, con un valore di mercato di circa 35 milioni di euro. Al primo posto troviamo Alphonso Davies del Bayern Monaco, mentre l'altro "italiano" in classifica è Theo Hernandez, al sesto posto con un valore di 50 milioni di euro.