Aldo Serena incensa Ibra e CR7: “Vengono da un altro pianeta”

TORINO – Ormai in Serie A comandano gli over-35 e i due “re” del nostro campionato sono, senza dubbio, Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. I due campioni sono stati omaggiati da un ex grande attaccante, capace di vincere lo Scudetto con tre squadre diverse: stiamo parlando dell’ex giocatore di Juventus, Inter e Milan Aldo Serena. Sulle colonne di Repubblica, infatti, ha incensato Ibra e CR7:

“Quando giocavo io per un attaccante era impossibile giocare fino a quest’età; eravamo meno atletici e fisicamente non eravamo forti come i giocatori di oggi. La medicina innovativa, una migliore chirurgia, un’alimentazione più studiata e una preparazione atletica personalizzata, insieme ad un scienza dello sport, hanno permesso alle carriere dei calciatori di essere più lunghe. Nel caso di Ronaldo e Ibrahimovic, però, parliamo di due giocatori che vengono da un altro pianeta“.