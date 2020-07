Agnelli annulla la festa a Villar Perosa

TORINO – Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha fatto pervenire una lettera al sindaco di Torino Marco Ventre.

“Le comunico che con molto dispiacere non essendoci le condizioni, quest’anno non si potrà tenere la tradizionale “festa in famiglia” presso il campo sportivo di Villar Perosa.

Sono certo che comprenderà che le regole dettate dal protocollo di sicurezza Covid-19 e il nuovo calendario agonistico della Stagione 2019-20 purtroppo non ci consentono di confermare il consueto vernissage estivo, evento cui tutti teniamo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<