Aaron Ramsey si prepara al ritorno in campo: “MD -1”

TORINO – Buone notizie per la Juventus in vista della prossima sfida di Champions League: domani sera, infatti, i bianconeri affronteranno all’Allianz Stadium il Ferencvaros, per la quarta giornata della fase a gironi. Alla vigilia del match, gli uomini di Andrea Pirlo hanno svolto la seduta di allenamento alla Continassa e, tra i presenti, c’era anche Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, infatti, ha documentato tutto sui social: “MD -1” ha scritto su Instagram il giocatore, che si prepara al ritorno in campo dopo l’infortunio. Il tecnico della Juve, dunque, potrà contare anche su di lui nella gara contro gli ungheresi. L’infermeria della Vecchia Signora inizia piano piano a svuotarsi.