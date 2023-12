Yldiz, non solo le big di Premier: irrompono Lipsia e Borussia Dortmund

Dopo il battesimo di fuoco con la Turchia, domani Kenan Yildiz sarà in campo con la Juventus Next Gen contro la Lucchese. Il club bianconero vuole mettere minuti nelle gambe al proprio talentino, per poterlo utilizzare all'occorrenza in campionato. Il tecnico bianconero ha sempre speso parole di stima per Yildiz, giudicato un giovane dal sicuro avvenire e lo stesso Kenan ha l’ambizione di diventare un giorno il numero 10 della Juve. Sempre che il suo futuro rimanga a tinte bianconere.