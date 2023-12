Pazza idea Colpani a gennaio: la chiave per l’affare è Fabio Miretti

La Juventus a gennaio concentrerà le sue attenzioni di calciomercato sul centrocampo. Tra i tanti nomi, nelle ultime ore è spuntato quello di Andrea Colpani, un profilo che piace da mesi e sul quale i bianconeri sembrano pronti a un investimento a lungo termine. Se non arrivasse subito, di sicuro ci sarebbe un nuovo tentativo anche in estate. Il Monza, come dichiarato da Galliani, nelle ultime settimane ha negato più volte richieste per il centrocampista, protagonista di un ottimo inizio campionato.