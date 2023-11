Mercato Juve | Piovono conferme su Sancho: Giuntoli ci prova

L'esterno inglese, fuori rosa con lo United, potrebbe essere un'occasione importante per i bianconeri nel mercato di gennaio

Sancho occasione a gennaio

Come riportato in Inghilterra da Mirror ed ESPN, il Manchester United intende privarsi di Sancho.. Secondo quanto raccontato dai tabloid britannici, il Manchester United sarebbe dunque disposto a chiedere molto meno rispetto agli 85 milioni di euro spesi nel 2021, accontentandosi anche di una partenza in prestito. Tra le società che hanno messo nel mirino il calciatore inglese c'è la Juventus che, però, prenderebbe il calciatore solamente con la formula del prestito. Inoltre, il club bianconero chiederebbe anche una divisione economica dell'ingaggio del calciatore al Manchester United.