Mercato Juve / Non solo Milinkovic, 9 sogni per il centrocampo

Fra i tifosi juventini impazza la Milinkovic-mania. Il pubblico bianconero è convinto che con l'arrivo del Sergente, il centrocampo della Juventus compirebbe finalmente un salto di qualità evidente. A maggior ragione ora che Pogba rischia un lungo stop per infortunio. Sono in tanti a fastasticare sulla possibilità di schierare insieme questi due "mostri". Allegri preme per il gigante serbo, anche se l'investimento sarebbe notevole, almeno 65 milioni di euro, che la Vecchia Signora vorrebbe abbassare con l'inserimento di qualche contropartita tecnica.

E' chiaro che non ci si può fossilizzare su un singolo calciatore. Intanto il club piemontese spera di chiudere al più presto Paredes, obiettivo già prima della tegola Pogba. Ma anche in cabina di regia, il nome dell'argentino non è l'unico attenzionato dalla dirigenza bianconera. Abbiamo raccolto, in base alle notizie di calciomercato più recenti, tutti i grossi nomi accostati alla Juventus per costruire un centrocampo stellare. Vediamo insieme uno per uno<<<