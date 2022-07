Mercato Juve – Ancora più forti? Possibili grandi colpi grazie alle uscite

Con la cessione di Matthijs de Ligt la Juventus ha potuto chiudere in tempi brevissimi l'acquisto di Bremer, strappandolo alla concorrenza del Biscione. Tenendo conto anche del risparmio sull'ingaggio pesantissimo del campione olandese, ora la Vecchia Signora ha a disposizione un tesoretto non indifferente, pur sottraendo i circa 50 milioni (bonus compresi) spesi per il centrale brasiliano del Torino.

Il budget da mettere nelle sapienti mani di Arrivabene e di Cherubini potrebbe aumentare sensibilmente grazie ad ulteriori cessioni, alcune anche piuttosto pesanti. Il mercato in entrata è tutt'altro che chiuso e con ingenti somme incassate dagli addii di alcuni giocatori, si potrebbero coltivare anche sogni ritenuti "quasi" proibitivi. Un nome su tutti è quello di Sergej Milinkovic Savic. E' chiaro che per il Sergente servirebbe una cifra consistente, non impossibile da reperire. Ma andiamo a vedere quali nomi potrebbero lasciare l'ombra della Mole nelle prossime settimane, sono in bilico anche profili importanti<<<