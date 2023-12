Mercato Juve | Giuntoli vuole Berardi: come alternativa c’è Sudakov

Una Juve coriacea che continua a vincere. A immagine e somiglianza del proprio allenatore. Per continuare questo percorso vincente, la società avrebbe deciso di rinforzare la rosa a gennaio per garantire continuità anche in caso di infortuni. Soprattutto a centrocampo, dove la coperta è cortissima. Di questo, parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Secondo la rosea, verrà fatto a gennaio un tentativo bis per Domenico Berardi, pallino di Giuntoli già in agosto. La principale alternativa all’azzurro resta Sudakov (Shakhtar Donetsk), sul quale si sta scatenando un’asta europea. Più defilata l’ipotesi Bernardeschi, il quale conosce bene il mondo Juventus.