Giuntoli tenta lo sgarbo al Milan: nel mirino Nacho a parametro zero

La dirigenza bianconera è al lavoro per rinforzare la rosa. Tra i nomi in lista per la difesa è uscito quello del centrale del Real Madrid

Accostato anche a Inter e Roma, Nacho Fernandez potrebbe tornare concretamente nel mirino della Juventus come riportato da TeamTalk. La Vecchia Signora potrebbe piazzare il colpo in vista della prossima stagione, ingaggiando a parametro zero l’esperto difensore, soffiandolo al Milan e alle altre big italiane. Un giocatore importante che andrebbe a sostituire l'ormai certa partenza di Alex Sandro a giugno.

Occasione Nacho — L’ingaggio di Nacho Fernandez rappresenterebbe un innesto di assoluto spessore per la Juventus, nonostante il buon rendimento del reparto arretrato nella prima parte di questa stagione, con sei clean sheet consecutivi e sei gol subiti in undici partite, quattro dei quali nella stessa partita col Sassuolo. Il giocatore, dal canto suo, non vorrebbe lasciare Madrid, ma allo stesso tempo vorrebbe trovare maggior spazio. La Juve ci prova.

