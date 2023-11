Mercato Juve, Giuntoli prova lo sgarbo al Napoli: due pedine nel mirino

La dirigenza bianconera è al lavoro per cercare di rinforzare la rosa per la prossima stagione. In lista ci sono due giocatori del Napoli

Cristiano Giuntoli tenta lo sgarbo alla sua ex squadra. L'attuale dirigente bianconero avrebbe messo gli occhi su due calciatori del Napoli. Si tratta di due giocatori in scadenza di contratto nel 2024 e che per il momento non hanno ancora trovato un accordo con De Laurentiis per quanto riguarda il rinnovo

In primis c'è Piotr Zielinski, nel caso in cui entro gennaio non dovesse trovarsi alcun accordo tra le parti, l’ex Empoli potrebbe già firmare un pre accordo con un’altra squadra in vista della prossima stagione. Su di lui c’è anche l’Inter, ma occhio alla Juventus di Giuntoli.

Il secondo giocatore in lizzas è Alessandro Zanoli. Il classe 2000 non ha trovato ancora l’accordo con la società partenopea per il rinnovo e per l’adeguamento contrattuale. In più, con Garcia non sta trovando lo spazio sperato in estate. Per questo motivo, l’ex direttore sportivo del Napoli Giuntoli, ora alla Juventus, ne segue attentamente le vicende. Fu proprio lui a portarlo al Napoli dal Carpi.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.