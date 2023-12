Giuntoli guarda in Spagna per il centrocampo: piace Javi Guerra

Per continuare a lottare con l’I nter , alla Juve servono rinforzi soprattutto a centrocampo, dove i bianconeri hanno perso Pogba e Fagioli. Nell’ultimo periodo alla Juve sono stati accostati diversi calciatori: Giuntoli sta setacciando il mercato, alla ricerca della giusta opportunità. Un’ultima idea arriva dalla Spagna, dove si sta mettendo in mostra il giovanissimo Javi Guerra.

Il calciatore classe 2003, è diventato un titolarissimo del Valencia, con ben 18 presenze tra campionato e coppa, per oltre 1300 minuti giocati. il talento spagnolo è riuscito anche anche a trovare la via del gol per ben tre volte. A scrivere della Juventus sulle tracce di Javi Guerra è OkFichajes.com.