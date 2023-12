Giuntoli a caccia del nuovo centrocampista: la lista dei desideri per gennaio

La dirigenza bianconera è al lavoro per rinforzare la mediana di di Max Allegri: un colpo per continuare a sognare lo Scudetto

Il quotidiano La Stampa oggi in edicola fa il punto su tutti i nomi che sta seguendo la Juventus per rinforzare a gennaio il suo centrocampo. Nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli tanti calciatori. Il primo della lista è Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese che in estate è stato a un passo dall'Inter. Il sogno nel cassetto invece è Teun Koopmeiners, che però ha una valutazione superiore ai 40 milioni di euro.