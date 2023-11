Mercato Juve, Giuntoli avvistato a Londra per parlare di Hojbjerg

La dirigenza bianconera è stato avvistata al New White Hart Line per assistere alla gara tra Tottenham e Chelsea

Il mercato invernale della Juventus deve dare un'alternativa a centrocampo a Max Allegri. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, tra gli spalti del Tottenham Stadium lunedì per la sfida tra gli Spurs e il Chelsea c'erano anche Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna , che hanno viaggiato a Londra per seguire da vicino Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista danese del Tottenham non è più centrale nel progetto Spurs del tecnico Postecoglou.

Hojbjerg obiettivo numero uno

Il danese è il primo nome in lista per i bianconeri, considerato un profilo duttile, che garantisce solidità ed esperienza al reparto. C'è però da battere la concorrenza dell'Atletico Madrid. Il Tottenham non ha bisogno di cedere Hojbjerg, che peraltro sarà utilissimo in gennaio viste le partenze per la Copa d'Africa di Sarr e Bissouma.