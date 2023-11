Mercato Juventus | Fabian Ruiz si complica: il Psg non apre al prestito

Secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, il direttore sportivo Giuntoli ha richiesto informazioni su diversi giocatori, concentrandosi in modo particolare su Fabian Ruiz. Calciatore che lui stesso aveva precedentemente portato in Italia al Napoli dal Betis Siviglia.

Situazione Ruiz

La Juve ha bisogno di rinforzare il centrocampo per continuare a combattere per i propri obiettivi e la situazione di Fabian Ruiz è al centro delle discussioni. Lo spagnolo ha un elevato stipendio, fuori dai parametri finanziari della Juventus (6 milioni di euro), per questo il trasferimento rimane assai difficile. Inoltre, la volontà del Paris Saint-Germain è un elemento chiave da considerare: nonostante il giocatore abbia avuto poco spazio, resta un elemento importante per la squadra francese. Attualmente, la dirigenza del PSG sembra poco incline a concedere un prestito, ma la questione potrebbe essere rivalutata in futuro.