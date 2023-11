Mercato Juventus, duello europeo con Liverpool e BVB per Lloyd Kelly

I bianconeri tentano il colpaccio a gennaio, cercando di anticipare la concorrenza per il difensore inglese del Bournemouth

Alex Sandro a giugno saluterà la Vecchia Signora dopo anni di onorato servizio. Per questo motivo, gli uomini mercato della Juve continuano a pensare Lloyd Kelly difensore centrale del Bournemouth in scadenza nel 2024. Potrebbe essere uno degli obiettivi per cui Giuntoli e Manna si trovavano negli ultimi giorni a Londra.