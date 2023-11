La chiave per Hojbjerg potrebbe essere un esterno dei bianconeri

Il Tottenham sarebbe interessato a inserire un giocatore della Juve nella trattativa per il centrocampista danese

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus resta forte sulle tracce di Pierre-Emile Hojbjerg, che al Tottenham continua a non essere più un intoccabile. Il centrocampista della nazionale danese convince di più di Philips per la sua capacità di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Le richieste degli Spurs restano molto alte, ma da Torino sanno di potersi giocare una carta importante.