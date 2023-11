Mercato Juve, la chiave per arrivare a De Paul può essere Samuel Iling Jr

Rodrigo De Paul è il grande obbiettivo della Juve per rinforzare il proprio centrocampo nel corso della sessione invernale di mercato . L'argentino è il preferito, ma per finanziare il suo arrivo c'è bisogno di una cessione.

La chiave

Come riportato da Tuttosport, colui che potrebbe partire è Iling Junior, nel mirino del Tottenham da un po' di tempo. L'esterno potrebbe partire per 20 milioni, cifra con cui poi la Juventus investirebbe per De Paul. Sul giocatore inglese c'è il Tottenham che avrebbe bisogno di un esterno dopo l'infortunio di Maddison. Se l'affare si concretizzasse, la cifra sarebbe immediatamente girata all'Atletico per l'argentino campione del Mondo.