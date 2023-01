Cessione McKennie, il web si scatena: “Chinè come Iva Zanicchi”

Il mercato della Juventus potrebbe finalmente essere al punto di svolta a pochi giorni dalla chiusura ufficiale delle trattative prevista per le ore 20 del 31 gennaio. Weston McKennie sarebbe molto vicino ad accasarsi al Leeds per circa 25 milioni di euro. Ancora da definire nel dettaglio la formula dell'operazione. Si parla di un prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 20, ma la Juve proverà fino in fondo a chiudere una cessione a titolo definitivo. Cospicua plusvalenza per il club piemontese grazie all'addio dello statunitense. I tifosi juventini si sono scatenati sui social, ironizzando sulla possibile reazione di Chinè di fronte a questa operazione di mercato. Abbiamo raccolto i post più divertenti per voi nella nostra gallery<<<