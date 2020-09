Verso Juventus-Sampdoria, prime difficoltà per Pirlo: nessun centravanti a disposizione

TORINO- Manca poco più di una settimana a Juventus-Sampdoria, gara che, oltre a dar inizio al campionato della Vecchia Signora, segnerà anche l’esordio da allenatore di Andrea Pirlo. E, come riportato da Sky Sport, l’ex numero 21 bianconero dovrà subito far fronte alle prime difficoltà. All’interno della rosa, dopo l’addio di Gonzalo Higuain, non è infatti presente un centravanti e i tempi ancora lunghi per l’arrivo di Suarez (attuale favorito per il ruolo) dovrebbero costringere il tecnico a giocare senza un punto di riferimento al centro dell’attacco.