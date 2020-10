TORINO- Continua, in casa Juventus, il lavoro di preparazione alla sfida di sabato sera contro il Crotone. Con Ronaldo e Dybala indisponibili, mister Pirlo deve pensare ad una soluzione alternativa da proporre in attacco. Come riportato da Sportmediaset, il tecnico bianconero sembra intenzionato a lanciare dal primo minuto il neo acquisto Chiesa, che completerebbe il tridente inedito con Morata (centravanti) e Kulusevski (che giocherebbe sulla destra).