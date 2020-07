Udinese-Juventus, i precedenti in Friuli: bilancio favorevole agli uomini di Sarri

TORINO- Dopo il pareggio per 0-0 dell’Inter con la Fiorentina a San Siro, la Juventus ha oggi il primo match point per chiudere il discorso scudetto. I bianconeri dovranno però superare l’Udinese, ancora in piena corsa per la salvezza. I precedenti in Friuli sono nettamente favorevoli a Ronaldo e compagni, che nei 45 precedenti hanno ottenuto 27 successi. Completano 13 pareggi e solamente 5 affermazioni dei padroni di casa.

