Napoli-Juventus, tifosi inferociti: “Siamo dei polli, un’umiliazione che…”

Il Napoli annienta la Juventus. L'umiliazione è totale. La miglior difesa del campionato (appena 7 reti subite in 17 partite), ne prende 5 nella gara di questa sera contro gli uomini di Spalletti. Bisogna essere onesti, non c'è mai stata partita. Forse la parata di Meret sul colpo di testa di Milik (si era sul 2 a 1) è stata decisiva per impedire ai bianconeri di rientrare in partita. Ma nel prosieguo del match, i partenopei hanno dimostrato nettamente la loro superiorità. Difesa della Vecchia Signora imbarazzante, nei singoli e nel complesso. Allegri avrà molto su cui riflettere nei prossimi giorni. I tifosi juventini sono letteralmente furiosi e torna di tendenza l'Allegriout. Vediamo nella nostra gallery i post più duri del pubblico bianconero<<<