Napoli-Juve 5-1: dimostrazione di forza degli azzurri, tracollo bianconero

Dopo 8 vittorie consecutive la Juventus si presenta al Maradona il big match contro il Napoli. Nei primi minuti le due squadre pressano a tutto campo e ci sono diverse azioni senza esito. Dopo qualche minuto però il Napoli passa in vantaggio: cross per Kvaratskhelia che gira in mezza rovesciata, Szczesny respinge ma non può nulla sul tap-in di testa di Osimhen. Dopo lo shock iniziale la squadra bianconera reagisce con una bella giocata di Di Maria che, dopo un errore di Rrahmani, si libera al tiro da fuori area e scheggia la traversa. Ci prova anche Milik di testa, ma in modo debole e centrale nonostante la buona opportunità. I bianconeri sembrano scrollarsi di dosso il colpo del gol subito. Dopo un buon momento della Juve, passata la mezz'ora, il Napoli prende in mano il possesso palla. E al minuto 38 il Napoli raddoppia. Lancio di Politano, la palla sbatte sulla schiena di Bremer e arriva a Osimhen, che serve l'assist per il tiro rasoterra sul secondo palo di Kvaratskhelia. Ma la squadra di Allegri non crolla e trova subito il gol. Azione insistita di Di Maria, che sfrutta la sponda di Milik e buca Meret per il 2-1 che riaccende le speranze. Agli sgoccioli della prima frazione i bianconeri sfiorano il pari: tiro-cross di Chiesa e intervento maldestro di Rrahmani, ma Meret sventa l'autogol.