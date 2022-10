Juventus-Bologna, le scelte di Allegri fanno infuriare i tifosi: “Devo leggere…”

Fra poche ore la Juventus affronterà all'Allianz Stadium il Bologna di Thiago Motta. La Vecchia Signora non può permettersi altri passi falsi anche perché le altre big hanno già conquistato i tre punti. Prima della sosta per le Nazionali, Allegri aveva dichiarato che si sarebbe vista un'altra Juve al rientro in campo. Tuttavia negli uomini mandati in campo non sembra essere cambiato molto.

Szczesny dovrebbe fare il suo ritorno fra i pali, nonostante le ottime prove di Perin nel mese di settembre. Linea difensiva a quattro con De Sciglio, Bremer, Bonucci e Danilo. Locatelli torna in mediana per far rifiatare Paredes in vista della Champions. A completare il centrocampo McKennie, Cuadrado e Kostic. Attacco pesante con Vlahvoic e Milik. I tifosi bianconeri non hanno gradito affatto queste possibile formazione, a non convincere soprattutto le scelte di De Sciglio e McKennie. I supporter juventini si sono scatenati sui social, con commenti e meme esilaranti.Li abbiamo raccolti per voi in una gallery da scorrere molto velocemente<<<