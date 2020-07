TORINO- Il successo per 2-0 sulla Sampdoria, arrivato grazie ai gol di Ronaldo e Bernardeschi, ha consentito alla Juventus di laurearsi campione d’Italia per la nona volta consecutiva. Per Maurizio Sarri è il primo titolo italiano che, allo stesso tempo, lo insignisce di un record. Il mister toscano, con i suoi 61 anni, è infatti l’allenatore più vecchio ad aver vinto lo scudetto, superando Lieadholm che era fermo a 60.

