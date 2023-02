Salernitana-Juve, i tifosi non ci credono: “Lo aveva predetto un’altra volta”

Era tanto tempo, forse dal 3 a 0 inflitto alla Lazio nell'ultima partita del 2022 che non vedevamo una Juventus in totale controllo della gara dal primo all'ultimo minuto. Finalmente un clean sheet dopo 10 gol presi nelle tre partite precedenti. Trittico difensivo brasiliano senza sbavature, un Fagioli con le stimmate del grandissimo, ma la copertina è tutta per Dusan Vlahovic che sfodera una prestazione superlativa. Due gol e un assist. E' tornato il centravanti devastante ammirato nella Fiorentina e a tratta nei primi sei mesi bianconeri.

I tifosi della Juventus gongolano, ma provano anche un filo di rammarico per quella che sarebbe potuta essere l'annata con un Vlahovic in queste condizioni fin dall'inizio. Sui social il pubblico bianconero si scatena, come sempre abbiamo raccolto per voi una gallery di post dei supporter juventini. Sfogliateli con noi, potreste trovare anche il vostro<<<