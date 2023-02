Salernitana-Juve 0-3: un Vlahovic devastante trascina i bianconeri

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, la Juventus scende in campo a Salerno per tornare alla vittoria. Partenza aggressiva della Juventus, che prova a schiacciare la Salernitana nei primissimi minuti di gioco. La squadra campana poi comincia ad avanzare il proprio baricentro e ad affacciarsi in avanti. La squadra di Allegri però pressa ancora e da una delle diverse proiezioni sulla fascia destra nasce un calcio di rigore, con Nicolussi Caviglia che atterra Miretti. Dal dischetto va Vlahovic che segna baciando il palo con una conclusione decisa. Il gol dà convinzione ai bianconeri, che ora hanno dei varchi in più in ripartenza. Vlahovic, dopo essersi sbloccato mostra lampi da campione e spaventa i granata. Una grande notizia per Allegri. A fiammate si vede anche la squadra di Nicola, che con i suoi esterni mette in mezzo palloni insidiosi. Nei minuti finali del primo tempo brutto infortunio per Miretti, che esce in barella e costringe Allegri al primo cambio, con l'ingresso di Fagioli. A ridosso del 45' la Juve sfrutta una disattenzione difensiva e trova il raddoppio: lesto Kostic e raccogliere una svirgolata di Vlahovic in area e a mettere in rete il 2-0. Il primo tempo finisce così.