Qui Crotone, prosegue la preparazione della sfida alla Juve

TORINO- Prosegue il lavoro in casa Crotone in vista della partita di sabato sera contro la Juventus. Il club calabrese si è ritrobato in mattinata agli ordini di mister Stroppa. Dopo l’iniziale visione di alcuni video, i rossoblù hanno svolto attivazione, possesso, tattica e partitella a campo ridotto. Domani, in mattinata, è prevista la seduta di rifinitura e a seguire Stroppa presenterà la partita davanti ai giornalisti in sala stampa nella classica conferenza della vigilia.