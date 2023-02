Nantes-Juve | Le Pagelle di Gazzetta: “Erano 23 anni che…”

Sale in cattedra l'alieno Di Maria e il ritorno di Europa League contro il Nantes sembra una passeggiata per la Juventus che passeggia per 3 a 0 in Francia grazie ad una prestazione stratosferica del Fideo. Il giocatore che stiamo ammirando dopo il Mondiale, peraltro vinto, non ha eguali in Italia. La Vecchia Signora si gode il suo numero 22, che ovviamente ottiene un voto altissimo anche nel giudizio de La Gazzetta dello Sport. Vi proponiamo le pagelle di tutti i calciatori bianconeri e di Massimiliano Allegri.Iniziamo subito la carrellata di voti<<<