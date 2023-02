Mercato Juve / Exploit Cherubini: 5 giocatori sono pronti a dire sì

L'inibizione di Federico Cherubini non impedisce al ds bianconero di lavorare sotto traccia per il mercato futuro della Juventus. Sarebbero già state gettate le basi per diversi colpi importanti. Ben cinque calciatori già individuati, sarebbero pronti a sposare la causa bianconera, a meno che non succeda qualcosa di impensabile e di non auspicabile nei prossimi mesi. Vediamo insieme i 5 obiettivi che farebbero carte false per raggiungere la Continassa il prossimo anno<<<