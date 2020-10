Notizie Juve – Interesse dei bianconeri per Hakan Calhanoglu

TORINO – La Juventus è sempre la protagonista del mercato, anche quando la sessione di contrattazioni è chiusa. La Vecchia Signora, infatti, non smette di guardarsi intorno a caccia di possibili colpi e, negli ultimi giorni, molte voci si aggirano dalle parti della Continassa: l’ultima è stata riportata da TuttoSport e parla di un interesse dei bianconeri per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco dal 2017 gioca in Italia con la maglia del Milan: in poco più di tre stagioni in rossonero ha totalizzato 135 partite e 27 gol. Dotato di un’ottima tecnica, di una buona visione di gioco e di una maestria nei calci piazzati, il classe ’94 è finito nel mirino della Juve: il club torinese, infatti, potrebbe avviare una trattativa con i milanesi nella prossima sessioni di mercato per portarlo all’ombra della Mole. Tuttavia, dovrà vedersela anche con un altra contendente: si tratta del Bayer Leverkusen, la squadra in cui Calhanoglu militiva prima di trasferirsi in Serie A.