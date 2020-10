Notizie Juve – I bianconeri ci hanno provato per Messi in estate

TORINO – Spuntano fuori nuove incredibili notizie di calciomercato per la Juventus: dalla Spagna, infatti, continuano ad affermare che i bianconeri ci hanno provato per Lionel Messi in estate. Durante l’ultima sessione di mercato, infatti, il campione argentino era entrato in combutta con il Barcellona e sarebbe voluto partire: in questa situazione, i bianconeri avrebbero tentato di inserirsi e di poter realizzare un colpo incredibile. Fabio Paratici avrebbe addirittura messo sul piatto tre giocatori di primaria importanza per la Juve: si tratta di Paulo Dybala, Matthijs De Ligt e Alex Sandro.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito spagnolo diariogol.com, Cristiano Ronaldo avrebbe bloccato l’affare: il portoghese, infatti, non avrebbe voluto una concorrenza del genere per il suo gioco e per la sua leadership in squadra. Per questo, non abbiamo potuto ammirare la convivenza nello stesso club delle due eterne nemesi, che a breve torneranno a sfidarsi: infatti, il 28 ottobre si giocherà Juventus-Barcellona in Champions League.